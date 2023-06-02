ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح أفضل جناح في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على ميسي

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبح النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أفضل جناح أيمن في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في استفتاء طرحته شبكة «بي تي سبورت» العالمية.

وضمن محمد صلاح تواجده في فريق الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أفضل جناح أيمن في أوروبا بفضل تصويت الجماهير التي شاركت في الاستفتاء.

وتفوق صلاح على ميسي في مركز الجناح الأيمن، بعدما سجل الفرعون المصري 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا التي قاربت من الانتهاء، كما إنه يحتل وصافة ترتيب هدافي كأس ذات الأذنين هذا الموسم، خلف النرويجي إيرلينج هالاند وأفضل جناح هداف في المسابقة القارية في النسخة التي لم تنته منافساتها بعد.

ويأتي ميسي في المركز السادس بهدافي المسابقة برصيد 4 أهداف، ويتقاسم معه نفس المركز 10 لاعبين آخرين.

وحصل محمد صلاح في الاستفتاء الذي شارك فيه 5590 مشجعًا على 35.6% من الأصوات، بينما نال ميسي 31.2% من أصوات المشاركين، وحصل رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني على 28.2%، وجاء جواو ماريو نجم بورتو البرتغالي رابعًا بواقع 5.1%.

وشارك نجم المنتخب الوطنبي في 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، فيما شارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 40 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، أحرز خلالها 21 هدفًا وصنع 20 هدفًا.

ويقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 يونيو الجاري، بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.

محمد صلاح ميسى دورى أبطال اوروبا أفضل جناح أيمن محمد صلاح وميسي