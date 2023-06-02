محمد صلاح أفضل جناح في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على ميسي

أصبح النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أفضل جناح أيمن في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في استفتاء طرحته شبكة «بي تي سبورت» العالمية.

وضمن محمد صلاح تواجده في فريق الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أفضل جناح أيمن في أوروبا بفضل تصويت الجماهير التي شاركت في الاستفتاء.

وتفوق صلاح على ميسي في مركز الجناح الأيمن، بعدما سجل الفرعون المصري 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا التي قاربت من الانتهاء، كما إنه يحتل وصافة ترتيب هدافي كأس ذات الأذنين هذا الموسم، خلف النرويجي إيرلينج هالاند وأفضل جناح هداف في المسابقة القارية في النسخة التي لم تنته منافساتها بعد.

ويأتي ميسي في المركز السادس بهدافي المسابقة برصيد 4 أهداف، ويتقاسم معه نفس المركز 10 لاعبين آخرين.

وحصل محمد صلاح في الاستفتاء الذي شارك فيه 5590 مشجعًا على 35.6% من الأصوات، بينما نال ميسي 31.2% من أصوات المشاركين، وحصل رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني على 28.2%، وجاء جواو ماريو نجم بورتو البرتغالي رابعًا بواقع 5.1%.

وشارك نجم المنتخب الوطنبي في 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، فيما شارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 40 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، أحرز خلالها 21 هدفًا وصنع 20 هدفًا.

ويقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 يونيو الجاري، بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.