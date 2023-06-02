شمال سيناء تستعد للمشاركة في بطولة للملاحة الرياضية

تستعد مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء للمشاركة في بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية، حيث تجري تدريبات لفريق الملاحة الرياضية, بنادي العريش الرياضي.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الملاحة الرياضية رياضة ذهنية بدنية شاملة ومتكاملة تعتمد على القدرات والمهارات الذهنية والعقلية إلى جانب القدرات والمهارات البدنية، والفنية للوصول إلى نقاط محددة مسبقأ على شريحة محددة من الأرض تسمي خريطة، باستخدام البوصلة والمعالم الطبيعية والاصطناعية باختيار أأمن وأنسب وأسرع مسار انطلاقًا من نقطة البداية وصولا إلى نقطة النهاية وصاحب زمن الأداء الأقل هو الفائز وتمارس إما بالجري أو الدراجات أو التزحلق على الجليد (طبقًا لأجندة مسابقات الإتحاد الدولي للملاحة الرياضية).

والجدير بالذكر قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في بيان سابق ، إن الملاحة الرياضية من أكثر الألعاب التي يمكن تسويقها سياحيا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، موجها بضرورة العمل على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة وخاصة في المحافظات الحدودية، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.