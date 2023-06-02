"القومي للمرأة" يحتفي بتكريم منى زكي وروجينا ودنيا سمير غانم

نظم المجلس القومي للمرأة، حفل لتكريم أشهر فناني الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة في مصر وهن نجمات دراما رمضان، بعد تجسيدهن أدوارا عبرن فيهن عن قضايا حيوية مهمة تتعلق بالمرأة المصرية، ضمن أعمال درامية قدمت خلال شهر رمضان 2023، وحظيت بإشادة وشهرة كبيرة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.

وتحت عنوان "المرأة في دراما رمضان"، شهد الحفل، الذي نظمه المجلس، لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان، تكريم كل من منى زكي عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، ونيللي كريم عن "عملة نادرة"، ودنيا سمير غانم عن "جت سليمة"، وروجينا عن "ستهم"، وريهام حجاج عن "جميلة"، وأمينة خليل عن مسلسل "الهرشة السابعة".

وبجانب منى زكي، كرم المجلس أبطال مسلسل "تحت الوصاية"، خاصة الطفل الموهوب عمر شريف، الذي جسد دور نجل منى زكي في المسلسل، وأهداه طه دسوقي جائزته لأفضل نجم صاعد، التي حصدها في حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية في دورتها الأولى لعام 2023.

وكذلك كرم المجلس الطفلتين فرح وفريدة، والمؤلف خالد دياب والمؤلفة شيرين دياب، والمخرج محمد شاكر.

وبجانب دنيا سمير غانم، كرم المجلس، مؤلف العمل كريم يوسف والمخرج إسلام خيرى.

أيضا كرم المجلس صناع مسلسل "جميلة" ومنهم المخرج سامح عبد العزيز والسيناريست أيمن سلامة، كما كرم صناع مسلسل "ستهم"، مؤلف العمل ناصر عبد الرحمن ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز.

وتأتي هذه التكريمات كنتاج سنوي بعد الموسم الرمضاني لبعض شركات الإنتاج والممثلات والمؤلفات الذين ساهموا في النهوض بدور المرأة في المجتمع ومناقشة بعض القضايا التي تخدم على أهمية عمل السيدات، وبعض الأعمال التوعوية.