محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الاعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين.

وجاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحى الشرابية حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ورافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد المجبر رئيس حى الشرابية وعدد من قيادات المحافظة.