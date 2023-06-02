بالصور.. توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد

ويقضى المواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، فضلًا عن ركوب "البيتش باجي" والخيول والدراجات الهوائية.

وانتشر رجال الإنقاذ بطول شواطئ بورسعيد التي تمتد لقرابة 6 كيلو متر، لتحذير المواطنين من تجاوز الخط الوهمي الذي يُحدد يوميًا تبعًا لمدى ارتفاع الأمواج وشدة الرياح والتيارات المائية، وذلك خشية على تعرض حياة المصطافين للخطر.

الدخول لشاطئ بورسعيد يتم بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 5 جنيهات، ويمكن للأسرة الحصول على 5 كراسي وترابيزة وشمسية مقابل 50 جنيه فقط، بينما ترتفع الأسعار في الشواطئ السياحية باختلاف مستوى الخدمات المقدمة، كما تنتشر دورات المياه العمومية بطول الشاطئ.

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