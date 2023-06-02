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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يطلق نداء لدعم الأشخاص النازحين من السودان

الهلال الأحمر السوداني
الهلال الأحمر السوداني
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 قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن الصراع في السودان قد استنفذ موارد جمعية الهلال الأحمر السوداني مما دفعه الى مضاعفة نداء الطوارئ إلى 60 مليون فرنك سويسرى واعلن الاتحاد عن اطلاق نداء اقليميا ثانيا بقيمة 40 مليون فرنك سويسرى وذلك لدعم تدفق الأشخاص الفارين الى البلدان المجاورة.
وأكدت عايدة السيد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني في بيان اليوم الجمعة فى جنيف أنه دون هذا الدعم فان شعب السودان سيعانى من اثار انسانية لأنهم لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشارت الى انه اذا تم تمويل النداء المنقح فان الهلال الأحمر السوداني سيمكنه الاستمرار في عمليات الاجلاء وتوفير المياه والغذاء والمأوى والاسعافات الأولية والدعم النفسي بالاضافة إلى لم شمل العائلات.
ولفت المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لافريقيا محمد مخير إلى ان أكثر من 330 ألف شخص فروا من الصراع في السودان بحثا عن الأمان في البلدان المجاورة.

الهلال الاحمر السوداني السودان