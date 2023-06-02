استمرار ترديد الصلاة الإبراهيمية بمساجد الأقصر.. صور

واصلت مساجد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تنفيذ دعوات وزارة الأوقاف، بالترديد الجماعي للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة من 3 إلى 5 دقائق، ورصدت "البوابة نيوز" قيام الأهالي في الجامع العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بترديد الصلاة الإبراهيمية جهرا.

وأوضحت الأوقاف، أن الصيغة الفضلى لـ الصلاة على النبي هي الصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم التي علمها أصحابه رضوان عليهم بقوله: «قُولُوا: الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وفي سياق متصل، وجهت رابطة مجالس الصلاة علي النبي بمصر والعالم الإسلامي بقيادة الشيخ حسين بيومي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب صدور هذا القرار.

وقالت في بيان لها "تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لإرسال كلمة شكر صادقة لشخصكم الكريم بعـد توجيهات سيادتكم المباركة،وقراركم الموفق لإحياء مجالس الذكر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، بجميع مساجد جمهورية مصر العربية ونبشركم أن هذا القرار الممتاز، سيكون انطلاقة خير وعطاء غير محدود بـإذن الله تعالى لمصرنا الغالية بل وللأمة الإسلامية جمعـاء ويسعدنا أن ننقل لحضرتكم رسالة شكر وتقدير واحترام من جميع رواد مجالس الصلاة على النبي ﷺ بمصر والعالم أجمـع معـبرين عـن فرحتهم وسعـادتهم البالغة بهذا القرار التاريخي حبا وكرامة للحبيب المحبوب ﷺ، ونعرب عن سعادتنا بكل هذه المجهودات الغـير مسـبوقة، والتي أدخلت الفرح والسرور على قلب سيدنا ومولانا رسول اللهﷺ ونسأل الله سـبحانه وتعـالى أن يحفـظ بلادنـا ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.

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