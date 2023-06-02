ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار ترديد الصلاة الإبراهيمية بمساجد الأقصر.. صور

ترديد الصلاة الإبراهيمية
ترديد الصلاة الإبراهيمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت مساجد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تنفيذ دعوات وزارة الأوقاف، بالترديد الجماعي للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة من 3 إلى 5 دقائق، ورصدت "البوابة نيوز" قيام الأهالي في الجامع العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بترديد الصلاة الإبراهيمية جهرا.

وأوضحت الأوقاف، أن الصيغة الفضلى لـ الصلاة على النبي هي الصيغة الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم التي علمها أصحابه رضوان عليهم بقوله: «قُولُوا: الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وفي سياق متصل، وجهت رابطة مجالس الصلاة علي النبي بمصر والعالم الإسلامي بقيادة الشيخ حسين بيومي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب صدور هذا القرار. 

وقالت في بيان لها "تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لإرسال كلمة شكر صادقة لشخصكم الكريم بعـد توجيهات سيادتكم المباركة،وقراركم الموفق لإحياء مجالس الذكر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، بجميع مساجد جمهورية مصر العربية ونبشركم أن هذا القرار الممتاز، سيكون انطلاقة خير وعطاء غير محدود بـإذن الله تعالى لمصرنا الغالية بل وللأمة الإسلامية جمعـاء ويسعدنا أن ننقل لحضرتكم رسالة شكر وتقدير واحترام من جميع رواد مجالس الصلاة على النبي ﷺ بمصر والعالم أجمـع معـبرين عـن فرحتهم وسعـادتهم البالغة بهذا القرار التاريخي حبا وكرامة للحبيب المحبوب ﷺ، ونعرب عن سعادتنا بكل هذه المجهودات الغـير مسـبوقة، والتي أدخلت الفرح والسرور على قلب سيدنا ومولانا رسول اللهﷺ ونسأل الله سـبحانه وتعـالى أن يحفـظ بلادنـا ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.

IMG-20230526-WA0010
IMG-20230526-WA0010
IMG-20230526-WA0012
IMG-20230526-WA0012
IMG-20230526-WA0013
IMG-20230526-WA0013
IMG-20230526-WA0015
IMG-20230526-WA0015
IMG-20230526-WA0018
IMG-20230526-WA0018
IMG-20230526-WA0019
IMG-20230526-WA0019
IMG-20230526-WA0020
IMG-20230526-WA0020
IMG-20230526-WA0024
IMG-20230526-WA0024
IMG-20230526-WA0026
IMG-20230526-WA0026
IMG-20230526-WA0028
IMG-20230526-WA0028
IMG-20230526-WA0029
IMG-20230526-WA0029
IMG-20230526-WA0035
IMG-20230526-WA0035
IMG-20230526-WA0038
IMG-20230526-WA0038
IMG-20230526-WA0043
IMG-20230526-WA0043
IMG-20230526-WA0044
IMG-20230526-WA0044
IMG-20230526-WA0046
IMG-20230526-WA0046
IMG-20230526-WA0047
IMG-20230526-WA0047
IMG-20230526-WA0049
IMG-20230526-WA0049
IMG-20230526-WA0054
IMG-20230526-WA0054
IMG-20230526-WA0055
IMG-20230526-WA0055
IMG-20230526-WA0056
IMG-20230526-WA0056
IMG-20230526-WA0059
IMG-20230526-WA0059
IMG-20230526-WA0060
IMG-20230526-WA0060
IMG-20230526-WA0063
IMG-20230526-WA0063
IMG-20230526-WA0064
IMG-20230526-WA0064
IMG-20230526-WA0067
IMG-20230526-WA0067
IMG-20230526-WA0068
IMG-20230526-WA0068
IMG-20230526-WA0070
IMG-20230526-WA0070
IMG-20230526-WA0071
IMG-20230526-WA0071
IMG-20230526-WA0073
IMG-20230526-WA0073
IMG-20230526-WA0075
IMG-20230526-WA0075
IMG-20230526-WA0077
IMG-20230526-WA0077
IMG-20230526-WA0079
IMG-20230526-WA0079
IMG-20230602-WA0057
IMG-20230602-WA0057
IMG-20230602-WA0058
IMG-20230602-WA0058
IMG-20230602-WA0059
IMG-20230602-WA0059
IMG-20230602-WA0060
IMG-20230602-WA0060
IMG-20230602-WA0061
IMG-20230602-WA0061
IMG-20230602-WA0062
IMG-20230602-WA0062
IMG-20230602-WA0063
IMG-20230602-WA0063
وزارة الأوقاف الجامع العتيق مدينة إسنا الصلاة الإبراهيمية مساجد الأقصر