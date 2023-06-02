أول تعليق من ولي العهد الأردني بعد زواجه.. ماذا قال؟

في أول تعليق له بعد مراسم زفاف شغلت العالم العربي والأجنبي، عبّر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، عن شكره لكل من شاركه الفرح بمناسبة عقد قرانه على الأميرة رجوة الحسين.

وقال ولي العهد عبر حسابه على إنستجرام: "أحمد الله الذي منَّ عليَّ برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

من جانبها، هنأت الملكة رانيا العبد الله الثاني، نجلها الأمير الحسين والأميرة رجوة بمناسبة زفافهما. ونشرت الملكة عبر حسابها على إنستجرام صورًا علقت عليها كاتبة: "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، من عقد قران أحلى العرسان حسين ورجوة".

وأقام الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية تكريمًا لضيوف الأردن بمناسبة عقد قران وزفاف الأمير الحسين.