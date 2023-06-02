مكتبة مصر الجديدة تفتتح أول معرض للفن التشكيلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

يفتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة من مساء يوم الاثنين القادم 5 يونيو، معرض للفن التشكيلى يضم حوالى 25 لوحة فنية بعنوان، “لا للنفايات البلاستيكية”، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى وهي المرة الاولى الذي يدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي مثل برامج fotor وcanva وpicso وpisart

قال الدكتور نبيل حلمى: إن المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة وهو يعد أول معرض فني تشيكيلي باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم الفنان أحمد بيرو في لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمي للبيئة وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي في اليوم العالمي بحظر إنتاج واستخدام البلاستيك.

وأعلن حلمى، أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض الفنان الكبير أحمد بيرو بأعماله الفنية، بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها، حيث قام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع اشكالها من أغطية القنينة والأكياس البلاستيك والعاب بلاستيك وإعادة صياغتها داخل أعمال فنية تحث على الاهتمام بالبيئة داخل إطار عمل فني، وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.

ويصادف عام 2023 الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمي للبيئة أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.. ويشارك عشرات الملايين من الأشخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية، وهذا العام نسلط الضوء على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية.