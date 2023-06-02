بالصور.. رامي صبري يشارك جمهوره الاحتفال بمرور عشر سنوات على ألبوم "وأنا معاه"

نشر الفنان رامى صبرى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور يشارك فيه جمهوره الاحتفال بمرور عشر سنوات على ألبوم "وأنا معاه".

ووجه صبرى الشكر للمنتج محسن جابر وعلق "من عشر سنين زي النهارده نزل البوم وانا معاه من انتاج المنتج الأسطوري الكبير الاستاذ محسن جابر وشركته المحترمه شركه مزيكا ".

وتابع "بنعتبر ان الالبوم ده من اهم الالبومات في مشواري وفي الموسيقي بشكل عام في مصر والوطن العربي، من حيث اغانيه كل اغنيه فيه نجحت نجاح عربي كبير، وحصل الألبوم على جوائز عربية كبيرة ".

وأضاف صبرى فى المنشور"حصد الألبوم عدة نجاحات على المنصات الموسيقيه العالميه والعربيه، ومن اهم اغاني الالبوم "بعدت وقولت مش فارق"، "وانا معاه"، "مع الايام"، "برتاح"، "انا ليه بشتاقلك"، وغيرها من الاغاني المهمة في مسيرتي الفنية".

وأختتم "تشرفت بشغلي في هذه المرحلة مع كل العاملين بشركة مزيكا وعلي رأسهم الاستاذ محسن جابر، واخي الصغير محمد جابر وكل العاملين بشركة مزيكا وعالم الفن، واخيرا شكرا للجماهير اللي بتقدر الفن".

يذكر أن الفنان رامى صبرى حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية "يمكن خير"، بعد طرحها الفترة الماضية على منصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعى، الأغنية كلمات الشاعر أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل.

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