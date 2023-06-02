أحمد سليمان يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك القادمة

كشف أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك، موقفه من الترشح، لرئاسة القلعة البيضاء، خلال انتخابات النادي المقبلة.

وأكد سليمان في تصريحات لبرنامج اللعيب من خلال قناة «إم بي سي مصر» الفضائية أن هناك أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية يتحدثون معه بشأن انتخابات نادي الزمالك.

وقال سليمان: «بنسبة كبيرة سأترشح لانتخابات الزمالك المقبلة».

ويعيش نادي الزمالك، فترة من عدم الاستقرار الإداري، بعد عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي، فيما أكد أشرف صبحي وزير الرياضة، إن مرتضى منصور، يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.

