الأمم المتحدة تقدم الدعم للمتضررين من إعصار موكا بميانمار

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بدء تقديم الدعم للمتضررين من إعصار موكا في ولاية راخين بميانمار، من خلال توفير فرص العمل في مجالات إزالة الأنقاض والزراعة والمزارع السمكية وإعادة بناء البنية التحتية الصغيرة، فيما وصلت المساعدات حتى الأن لنحو 50 ألف شخص.

وأشار البرنامج الى أن ميانمار تعرضت لأعنف إعصار في تاريخها في 14 مايو الماضي، ما ترك 1.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في راخين وحدها وهي أفقر ولاية في البلاد؛ نظرًا للاستثمار المحدود فيها من قبل الحكومة المركزية، وضعف البنية التحتية والخدمات، كما تضرر منزل نحو 700 ألف شخص، ولايزال وصول المساعدات الإنسانية يمثل تحديًا.