ظهور أسماك الدولفين في المجرى الملاحي لقناة السويس ببورسعيد.. بالفيديو

ظهرت أسماك "الدولفين"، اليوم الجمعة، في المجرى الملاحي لقناة السويس نطاق محافظة بورسعيد.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيسبوك، فيديو، ظهرت خلاله أسماك "الدولفين" وذلك في أثناء عبور المعديات بين ضفتي القناة بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، في ظل تفاعل وإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الدُّلْفِين أو الدُّخَس أو التُّخَس أو الدرفيل هي حيوانات ثديية مائية، ولها صلة قريبة بالحيتان وخنازير البحر، ويوجد تقريبًا أربعين نوعًا من الدلافين، والتي تتوزع على 17 جنسًا، وتتراوح أحجامها بين 1.2 متر وأربعون كيلو جرام - كدلفين ماوي - إلى 9.5 أمتار وعشرة أطنان - كالأوركا.

رابط الفيديو:

https://fb.watch/kVzweVLQhy/?mibextid=Nif5oz