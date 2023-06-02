افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه في البحيرة.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح مسجدين جديدين بمركزي إيتاي البارود والرحمانية بتكلفة 2 مليون و 200 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إنه تم افتتاح مسجد عزبة صديق بقرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود على مساحة 170 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه، مسجد النور بقرية بشير أغا التابعة لمركز الرحمانية على مساحة 150 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن خطبة الجمعة اليوم، جاءت تحت عنوان " احترام الكبير " أن احترام الكبير قيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامي أصيل، ونظرة الإسلام إلي الكبار نظرة تقدير و إجلال. وقد دعا ديننا الحنيف إلي إحترام الكبير وإكرامه وتبجيله، فهو الذي أفني شبابه في طاعة الله( عز وجل)، وفي خدمة وطنه ومجتمعه.