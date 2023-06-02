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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى زكي بعد تكريمها من القومي للمرأة: ممتنه للأصداء الناجحة لـ "تحت الوصاية"

منى ذكى
منى ذكى
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قام المجلس القومى للمرأة بتكريم الفنانة منى زكى عن مسلسلها الرمضانى هذا العام"تحت الوصاية"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وناقش قضية الوصاية بسرد فنى ومجتمعى، إستطاع أن يحدث حراك فى المجتمع، والذى على أثره تحرك البرلمان بتعديل قانون الوصاية.

ووجهت الفنانة منى ذكى الشكر للمجلس القومى للمرأة على هذا التكريم، وعلقت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام " كل الشكر للمجلس القومي للمرأة لتكريمى عن مسلسل تحت الوصاية، ممتنة للقائمين على العمل وعلى حفل التكريم، وخالص التهاني للزملاء الذين فازوا بتكريمات المجلس القومى للمرأة هذا العام".
المسلسل بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، والإخراج محمد شاكر خضير.

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IMG_20230602_143216
مني ذكي تحت الوصايه دياب المجلس القومي للمرأة تكريم منى ذكى