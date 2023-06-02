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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

برنامج الغذاء العالمي يدين نهب أحد المراكز الإنسانية التابعة له فى جنوب وسط السودان

السودان
السودان
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 أدان برنامج الغذاء العالمي بجنيف في بيان له اليوم، اليوم الجمعة، نهب أحد المراكز اللوجستية التابعة للوكالة في جنوب وسط السودان.

وحذرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن الهجوم على مستودعات البرنامج في الأبيض يعرض للخطر 4.4 مليون شخص متضرر من النزاع، وقال إن سرقة المواد الغذائية والأصول الإنسانية تقوض عمليات توسيع نطاق عمله بشكل كامل وذلك في وقت حرج لشعب السودان.

ولفت البرنامج إلى أن مدينة الأبيض تستضيف إحدى أكبر القواعد اللوجستية له في القارة الأفريقية وأنها بمثابة شريان حياة حيوي للعمليات في السودان وجنوب السودان، وأوضح أن التقارير الأولية تشير إلى أن الإمدادات الغذائية والتغذية وكذلك المركبات والوقود والمولدات قد تعرضت للنهب في هذا الحادث.

وقالت المنظمة الدولية إن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأصول الغذائية والإنسانية التابعة لها ولشركائها للهجوم والنهب حيث سجلت وحدها حتى الآن خسائر تقدر بأكثر من 60 مليون دولار منذ اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل الماضي وكرر برنامج الغذاء العالمي دعوته إلى جميع أطراف النزاع لضمان سلامة وأمن المساعدة الإنسانية وعمال الإغاثة والأصول حتى يتسنى لعمله المنقذ للحياة المضي قدما.

وقال البرنامج إنه من المتوقع أن ينزلق ما يقدر بنحو 2 - 2.5 مليون شخص في السودان إلى الجوع في الأشهر المقبلة بسبب العنف المستمر، وحذر من أن يأخذ انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان إلى مستويات قياسية حيث يتأثر أكثر من 19 مليون شخص أي 40% من السكان.

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