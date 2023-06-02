السعودية والصين يبحثان تعزيز التعاون في مجال إمدادات قطاع الطاقة

الجمعة 02/يونيو/2023 - 02:18 م

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع رئيس هيئة الطاقة في الصين جانج جيانهوا، سبل تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، وأهمية هذا التعاون لتحقيق تحولات الطاقة بصورة مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بن سلمان مع المسئول الصيني والوفد المرافق له بالرياض، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وبما يعكس سعي البلدين إلى تنويع وتنمية اقتصاديهما.

وأكد الجانبان أهمية ضمان أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق، وإنشاء المشروعات المشتركة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والهيدروجين النظيف.

كما تطرقا إلى جهود البلدين وتعاونهما في مواجهة تحديات المناخ، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة.