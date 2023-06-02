ياسمين عبد العزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي بسبب "الكبدة"

في واقعة مثيرة للدهشة والجدل، تصدر الفنانان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة نشرها العوضي عبر حسابه على فيس بوك، أثارت صدمة ياسمين، ما جعلها تطلب الطلاق منه علي الملأ، وعن حقيقة هذه القصة وما سبب انزعاج ياسمين.

ممسكا بقطعة كبدة نيئة خلال تصويره حلقة في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، ظهر العوضي بصورة أثارت استفزاز ياسمين، حيث صدر منها رد فعل غريب.

وعبر هذه الصورة المثيرة للجدل، نشر العوضي عبر فيس بوك عن لقائه مع الفنانة والإعلامية المصرية، معلقا: "كبدة نيئة بدمها.. حصريا مع صاحبة السعادة قريبا"، فردت ياسمين بتعليق صادم لم يكن في الحسبان، حيث طلبت منه "الطلاق"، قائلة: "إيه ده.. طلقني"، مع إيموجي تعبر عن صدمتها ودهشتها واستغرابها للأمر.

لم يرد زوجها، على طلبها، ولم يعلق هو أيضا عبر فيس بوك، وسط تفاعل كبير من جمهور الثنائي، الذي اعتاد على ظهورهما معا وتفاعلهما مع جمهورهما عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد تكرارهما الظهور فنيا في عدة أعمال فنية، أحدثها مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي، مع ماجد المصري، وهدى الأتربي، وسهير المرشدي وغيرهم.

غير أن بعض النقاد والجمهور وجه إلى الثنائي نصيحة بضرورة الانفصال الفني خلال الفترة المقبلة.