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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة النقل السعودية تشدد على أهمية سلامة حافلات نقل الحجاج

الحجاج
الحجاج
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دعت الهيئة العامة للنقل في السعودية، المنشآت إلى التأكد من عدم وجود أضرار في إطارات حافلات نقل الحجاج قبل بداية موسم الحج، وذلك لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام ومنع الحوادث. 

وشددت الهيئة - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الجمعة، على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتأكد من صلاحية وتاريخ انتهاء الإطارات، ومعدل الهواء المناسب للحافلة، وعدم وجود تشققات أو أضرار في الإطارات، لافتة إلى أن الإطارات المستهلكة أو رديئة الصنع يمكن أن تتسبب في فقدان السيطرة على المقود، ما يزيد من احتمالية التعرض لحوادث السير.

بيت الله الحرام حجاج السعودية