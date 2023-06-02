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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تحذر مواطنيها من الفيضانات والانهيارات الطينية

اليابان
اليابان
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 حذرت الحكومة اليابانية من هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد اليوم /الجمعة/ بما في ذلك في مقاطعات "كيوشو" و"كانساي" و"كانتو"، ناصحة السكان بتوخي الحذر من الفيضانات والانهيارات الطينية. 
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرًا من "هطول أمطار غزيرة بشكل ملحوظ" في محافظة "كوتشي"، ومن انهيارات طينية وفيضانات في نارا واكاياما ومي وايتشي وشيزوكا بسبب نطاقات المطر.
كما عطلت الأمطار الغزيرة عمليات السكك الحديدية، حيث تم إيقاف خط يربط بين "شين أوساكا" و"طوكيو".
ووفقًا لشركات الطيران، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المغادرة والوصول إلى مطارات في "كيوشو" و"أوكيناوا".
وأصدرت مدينة تويوهاشي بمحافظة آيتشي "تدابير السلامة الطارئة" - وهي الأعلى على مقياس تحذير من خمسة مستويات - لحوالي 130 ألف من السكان بالقرب من الأنهار المحلية، محذرة إياهم من التهديد الوشيك بالفيضانات وحثهم على الانتقال إلى الطوابق العليا من البنايات.
وأعلنت وزارة الأراضي اليابانية أنها بدأت تصريف المياه من 51 سدا في 16 محافظة من أوكيناوا إلى منطقة كانتو حتى ظهر اليوم الجمعة حتى لا تفيض السدود.

اليابان الفيضانات الانهيارات الطينية أمطار غزيرة