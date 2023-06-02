الرئيس الأوزبكي يصل قيرغيزستان للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى

الجمعة 02/يونيو/2023 - 01:54 م

وصل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف اليوم الجمعة، إلى قيرغيزستان للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى الثانية في شولبون آتا.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) القيرغيزية عن الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء القول "إن رئيس مجلس الوزراء أكيلبيك جاباروف استقبل الرئيس شوكت ميرضائيف في مطار إيسيك كول الدولي".

ويشارك في القمة رؤساء دول منطقة آسيا الوسطى ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ويتضمن جدول الأعمال قضايا تطوير الحوار البناء وتوسيع التفاعل العملي بين الشركاء.

وسوف تركز القمة أيضا على توفير ظروف مواتية لتعزيز الاستثمار ومشاريع الابتكار، وإدخال الطاقة الخضراء، وإطلاق العنان لإمكانيات ممر النقل الدولي عبر قزوين، والشراكات في مجال الترابط الرقمي، والبيئة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات.

وكانت القمة الأولى قد عقدت في 27 أكتوبر الماضي في أستانا بكازاخستان.