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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مشروعك" المنوفية تنفيذ 42 مشروعا بـ 15 مليون جنيه تمويل خلال شهر مايو

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر مايو الماضي بلغ 84  فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 42 مشروعا بتمويل أكثر من  15 مليون جنيه، مشيرًا إلى الاستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.
وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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