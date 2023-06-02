ضبط عامل زراعي بتهمة سرقة محمول من داخل فيلا بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل زراعي، بتهمة سرقة هاتف محمول، من داخل فيلا ملك أحد الأشخاص – بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة، وذلك خلال قيامه بأعمال الزراعة بحديقة الفيلا المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بتهمة التعدي على آخر شخص بالضرب، مما أدى لوفاته بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بإستقباله أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة" ولا يمكن استجوابه، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه - مقيم بمحافظة الفيوم)، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته المشار إليها واتهمهما بإحداث إصابته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ باختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.. وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطارًا بوفاة المجنى عليه متأثرًا بإصابته المنوه عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.