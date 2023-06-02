وزير الري يتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف وحالة الكباري بالقليوبية.. صور 

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمحافظة القليوبية لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظة.



وكان فى استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بالزيارة.

وقام الدكتور سويلم يرافقه اللواء الهجان بتفقد أعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات فى كل من بحر مويس والرياح التوفيقى وجنابية 1 بر أيمن بحر مويس بزمام محافظة القليوبية.

ووجه الوزير خلال الزيارة بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية بمتابعة الإجراءات التنفيذية لنهو إحلال وتجديد صاولة ك 35 على الرياح التوفيقي (المستخدمة فى حجز المخلفات الطافية على المياه بالترع) واستبدالها بصاولة جديدة خلال شهر من تاريخه.

وفيما يخص بحر مويس، وجه الدكتور سويلم بدراسة إنشاء صاولة جديدة خلف فم بحر مويس، وقيام معاون الوزير للمنشآت المائية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبري فم ترعة بحر مويس وتقديم تقرير عاجل عنه يستعرض حالة الكوبرى ومدى احتياجه للتأهيل والصيانة، وقيام معهدي بحوث المياه الجوفية والهيدروليكا بمعاينة ودراسة المسافة خلف فم بحر مويس وتحديد مصدر المياه الأرضية بالأراضي الواقعة بالجسر الأيسر لبحر مويس، وتكليف التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بتحديد أسباب تأخير طرح وتنفيذ عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية علي ترعة بحر مويس.

كما وجه الوزير بقيام التفتيش الفني بفحص عملية تأهيل جنابية 1 بر أيمن بحر مويس ومراجعة القطاعات المنفذة علي الطبيعة وفحص جميع عمليات التأهيل المسندة للشركة المنفذة لها، وإعداد تقرير (فني - مالي) عنها ، وشدد سيادته علي ضرورة متابعة التنفيذ وإستلام الأعمال وفقا للمعايير الفنية السليمة.

وفيما يخص حالة المصارف الزراعية بالمنطقة، وجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بمحافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي.

كما وجه بقيام أجهزة الري بالتنسيق مع أجهزة القليوبية لسرعة رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من على الجسور.

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصى الاحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من السادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم.

وأكد على متابعته المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

جولة وزير الري

IMG-20230602-WA0003

IMG-20230602-WA0001

IMG-20230602-WA0002