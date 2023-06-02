وصول 31500 طن ألومنيوم لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 747 شاحنة و 93 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 344 شاحنة و 82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 403 شاحنة و 11 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AMIDALA وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين امل والقاهرة بينما تغادر ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس ، الحرية1 والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2 وغادر السفينتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 260 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها.