كوريا الجنوبيةتختتم تدريبات الدفاع عن الجزر الغربية الواقعة على حدودها مع جارتها الشمالية

الجمعة 02/يونيو/2023 - 12:44 م

اختتم الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة تدريبات استمرت لمدة 3 أيام للدفاع عن الجزر الغربية الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية وسط توترات ناجمة عن إطلاق الشمال قمرا صناعيا للتجسس قبل أيام.

وذكرت مشاة البحرية الكورية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - أن التدريبات جرت في الجزر الحدودية في البحر الغربي، بما في ذلك جزيرة بيك-ريونغ، على بعد 209 كيلومترات غرب سول، تحت قيادة الدفاع عن الجزر الشمالية الغربية وانضمت إليها القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية.

وحشدت القوات المسلحة في التدريبات التي بدأت الثلاثاء الماضي، سلسلة من أنظمة الأسلحة التي تشمل المروحيات الهجومية من طرازي إيه إتش-1 كوبرا وإيه إتش-64 أباتشي، وسفينة إنزال بحرية بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طرازي إف-15 كيه، وكيه إف-16.

وأدى إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الفضائي أمس الأول الأربعاء إلى ضم قيادة الدفاع عن الجزر الشمالية الغربية قوة نارية لتعزيز مثل هذه التدريبات الدفاعية.

ولم تجر هذه التدريبات منذ عام 2017 وسط قيود كوفيد-19 ونهج الإدارة السابقة الرامي للمصالحة بين الكوريتين.