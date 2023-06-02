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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالقليوبية

الطفل
الطفل
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض اختفاء طفل مقيم بقرية كوم الأطرون دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، منذ 5 أيام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة طوخ بورود بلاغ من والد الطفل عز الدين همام، 13 عامًا، مقيم قرية كوم الأطرون دائرة المركز، يفيد بتغيب نجله منذ 5 أيام وحتى هذه اللحظة لم يعثر عليه ولا يعلم عنه أي أخبار.

وكشفت التحريات الأولية من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، أنه استقل سيارة أجرة حتى مزلقان مدينة طوخ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وشهود العيان الذين شاهدوا الطفل قبل تغيبه.

أجهزة الأمن بالقليوبية تفريغ كاميرات المراقبة محافظة القليوبية مدينة طوخ كوم الأطرون