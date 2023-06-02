ناسا ترجئ أول رحلة مأهولة عبر كبسولة ستارلاينز

أعلنت شركة بوينغ ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن الرحلة الأولى المأهولة للكبسولة الفضائية ستارلاينر المصنّعة من الشركة الأمريكية، والتي كان من المقرر أن تتم في يوليو بعد تأجيلات عدة، ووفقا للطرفين فقد أرجئت التجريبية والتي تسمى اختبار رحلة الطاقم ويفترض أن تنقل اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية مجددًا بسبب مشكلتين تقنيتين رصدتا أخيرًا.

المشكلة الأولى بالمظلات المستخدمة لكبح الكبسولة أثناء عودتها إلى الأرض إذ تبين أنّ جزءًا من الرابط بين الكبسولة والمظلة نفسها أكثر هشاشة مما كان متوقعًا.

المشكلة الثانية فتتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائية داخل الكبسولة وقد ثبت أن هذا الشريط قابل للاشتعال، ويمكن أن يشكل خطرًا في حالة حدوث خلل ما وفي ظل ظروف محددة.

وقال مارك نابي مدير البرامج في بوينغ خلال مؤتمر صحفي، قررنا وقف الاستعدادات لمهمة اختبار رحلة الطاقم ومن أجل تصحيح هذه المشكلات وبحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأشار إلى أن الشريط اللاصق المذكور يستخدم لعشرات الأمتار على الأقل وقد تتسبب إزالته في حدوث ضرر وأحد الحلول قد يتمثل في تغطيته بمواد أخرى في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر.

ولفت إلى أن رحلة هذا العام ما زالت قابلة للتنفيذ من دون الالتزام بموعد جديد.

وقد تعاقدت وكالة الفضاء الأمريكية مع شركتي بوينغ وسبايس إكس لتطوير كبسولة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وإعادتهم.

وبدأ الرواد يسافرون منذ عام 2020 على متن مركبة مصممة من سبايس إكس لكن برنامج بوينغ تأخر كثيرًا بسبب سلسلة من النكسات.

فبعد رحلة فاشلة في عام 2019 وتمكنت الشركة أخيرًا من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة وفي رحلة غير مأهولة أجريت قبل عام.

يتعين عليها الآن إجراء اختبار نهائي عبر رحلة مأهولة على مركبة ستارلاينر من أجل اعتمادها والبدء برحلاتها التشغيلية.

كانت بوينغ تأمل في أن تتمكن من تنفيذ هذه الرحلة المأهولة في عام 2022 قبل تأجيلها إلى فبراير 2023 ثم أبريل ثم يوليو.

في مواجهة هذه المشاكل المتكررة سأل صحفيون وكالة ناسا بشأن رغبتها في مواصلة تعاونها مع شركة بوينغ.

وأوضح ستيف ستيتش والمسؤول عن برنامج ناسا التجاري، أن وكالة الفضاء الأمريكية بحاجة ماسة إلى جهة ثانية لنقل الطاقم مضيفًا هدفنا النهائي هو الحصول على رحلة لسبايس إكس ورحلة لبوينغ مرة كل عام لتناوب أطقمنا عبر المحطة.