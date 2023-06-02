طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بسبب سقوط لافتات الإعلانات على الطرق والكباري

تقدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" ؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠.

وقال البياضي في طلب الإحاطة: فوجئنا يوم الخميس الموافق ١-٦-٢٠٢٣ أن عاصفة ترابية استمرت ربع ساعة (بحسب تقرير هيئة الأرصاد المصرية) أدت إلى سقوط عدد كبير جدًا من لافتات الإعلانات على كثير من الكباري والطرق العامة في مناطق متنوعة، مما تسبب في وفاة وإصابة عدد من المواطنين وفي الكثير من التلفيات في السيارات والممتلكات.

و تساءل النائب عن الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان السلامة لهذه اللافتات التي تم التصريح بتركيبها، وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن تركيب هذه اللافتات، سواء الشركات التي قامت بتركيبها أو المسؤولين الذين صرحوا بذلك.