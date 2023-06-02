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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة شخصين جراء هجمات روسية في العاصمة الأوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن شخصين أصيبا إثر سقوط حطام بعدما تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من صد هجوم جوي روسي على العاصمة "كييف" اليوم الجمعة.

 وأضاف المكتب - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن المصابين هما طفل يبلغ من العمر 11 عاما ورجل يبلغ 68 عاما تم نقله إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
وكان مسئولون أوكرانيون قد أفادوا في وقت سابق اليوم بأنه تم إسقاط 30 صاروخا وطائرة مسيرة فوق العاصمة "كييف"..
وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف "رسلان كرافشينكو" إن الحطام المتساقط تسبب في تدمير خمسة منازل.

طائرة مسيرة كييف روسيا