المفوضية الأوروبية تقدم مقترحات جديدة لدعم الشحن النظيف والحديث في الصناعة البحرية‎‎

الجمعة 02/يونيو/2023 - 11:37 ص

قدمت المفوضية الأوروبية خمسة مقترحات تشريعية جديدة لتحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلامة البحرية ومنع تلوث المياه من السفن ودعم صناعة الشحن النظيف.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، انه نظرًا لأن 75 ٪ من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي يتم نقلها بحرًا، فإن النقل البحري ليس فقط شريان الاقتصاد لدينا، ولكنه أيضًا شريان الحياة لجزر الاتحاد الأوروبي والمناطق البحرية الطرفية والنائية. وعلى الرغم من أن السلامة البحرية في مياه الاتحاد الأوروبي عالية جدًا حاليًا مع وجود عدد قليل معدلات حدوث انسكابات نفطية كبيرة، لا يزال يتم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حادث بحري كل عام.

وأضاف البيان أن المقترحات ستزود الاتحاد الأوروبي بأدوات جديدة لدعم الشحن النظيف والحديث. وستقوم بمواءمة قواعد الاتحاد الأوروبي مع اللوائح الدولية، مما يضمن تكافؤ الفرص للقطاع مع تحسين التنفيذ والإنفاذ من خلال الرقمنة والمزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما ستلعب وكالة السلامة البحرية الأوروبية (EMSA) دورًا بارزًا في تنفيذ المتطلبات الجديدة من خلال الدعم الذي ستقدمه لإدارة الدول الأعضاء لتطبيق القواعد الجديدة.

وتابع أن ثلاثة من خمسة مقترحات تركز على تحديث وتحسين قواعد السلامة البحرية مع تكثيف الاهتمام بمراقبة الموانئ والتحقيقات في الحوادث البحرية وتعزيز إنفاذ القواعد للحد من الحوادث، وفي النهاية منع الخسائر في الأرواح البشرية والتلوث البيئي.