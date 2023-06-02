بعد مصرع شخص وإصابة آخرين..  تحرك برلماني بشأن سقوط لافتة كوبري أكتوبر

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة إعلانات الطرق وما تتسبب فيه من تهديد صريح لحياة المواطنين.

وقالت عبد النبي في طلب الإحاطة المقدم منها: لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسكيل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، وتعطيل الطريق ساعات عديدة مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن مكان الواقعة من الأماكن الحيوية التي يقصدها عدد كبير من المواطنين".

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه بمجرد قيام رياح شديدة، سقطت هذه اللوحة الإعلانية الضخمة مما نتج عنه حالة وفاة وإصابة أخرين، متسائلة:" هل توجد قواعد وإجراءات محددة للتأكد من عدم تهديد هذه اللوحات الأمنية لحياة المواطنين والسقوط عليهم"؟

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات مما يشكل خطورة على السائقين في بعض الطرق والتي أدت إلى عدد كبير من الحوادث في الفترة الأخيرة.

وطالبت عبد النبي بضرورة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدة ترخيصها، وإزالة جميع الإعلانات التي قد تحجب رؤية السائقين وتؤثر على الأمان على الطرق السريعة.

وأكدت عضو مجلس النواب على أهمية تقنين الشركات أصحاب هذه اللافتات والمسؤولين عنها بتقنين أوضاعها من الناحية المالية والتنظيمية وتحديد الأماكن المناسبة لوضع هذه اللافتات خاصة الضخم منها لتجنب حوادث الطرق.