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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تركيا ترفض منح الجنسية للإخواني وجدي غنيم

وجدي غنيم
وجدي غنيم
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رصدت فضائية العربية، تقرير فيديو عن رفض تركيا منح جنسيتها للإخواني وجدي غنيم المدان بالإعدام في مصر، رفضت السلطات التركية منح جنسيتها للداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المحكوم عليه غيابيا بالإعدام شنقا.
وكانت القضية في محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧التي حكمت بإعدام غنيم وبعض المتهمين معه من جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها " خلية وجدي غنيم" للقيام بأعمال إرهابية وتفجيرات في مصر خلال الفترة الممتدة بين ٢٠١٣- ٢٠١٥.

ووفقا للنيابة العامة  المصرية، فإن الداعية تولى زعامة الجماعة التي  تدعو لتفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.
وطبقا لمصادر لـ "العربية"، قالت إن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان ببنهم إعلاميين وصحفيين دون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة للبعض الآخر.
 

إعمال إرهابية السلطات التركية القاهرة المحكوم عليه الإعدام شنقا