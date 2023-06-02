مصرع طفل خنقا وسط ظروف غامضة في قرية السنانية بدمياط

استقبلت مستشفى دمياط العام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جثمان طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة متوفيا خنقا، حيث قام مستشفى دمياط العام باستقبال الطفل وإخطار قوات الشرطة لوجود شبهة جنائية.

استقبلت مستشفى دمياط العام جثمان الطفل ويدعى حسن وائل، وقامت قوات الشرطة بفتح التحقيقات في الواقعة لمعرفه سبب الوفاة حيث أن الطفل من قرية السنانية التابعة لمركز دمياط ووالده يعمل خارج مصر لتوفير احتياجات الأسرة، والطفل يبلغ من العمر ١١ عاما، وكان طالبا في مدرسة شطا العزبي التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة وانتداب لجنه من الطب الشرعي لفحص الجثمان وكشف ملابسات وفاة الطفل وإخطار النيابة العامة.

فى سياق أخر، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بدمياط على مساحة ٢١ فدان و١٢ قيراط و٢٢ سهم وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

وأضافت محافظ دمياط أن إجمالي ما تم إزالة حتى الآن ٥٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٣٦٣١ متر مربع، هذا بجانب ٣ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة٣٥ فدان و٢١ قيراط و٢ سهم، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.