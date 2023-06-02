السيطرة علي حريق هائل بشونة مصنع كتان بزفتي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على حريق هائل نشب في شونة ٤ مصانع كتان بقرية شبراملس بمدينة زفتي في محافظة الغربية دون وقوع خسائر بشرية حيث ألتهمت النيران كميات كبيرة قدرت بنحو حوالي ١٠ مليون جنية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع بنشوب حريق هائل في ٤ مصانع كتان .



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارات الاطفاء وسيارتي إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات في الحريق.



ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة.