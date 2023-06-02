أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 208 آلاف و910 جنود منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 02/يونيو/2023 - 10:11 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 208 آلاف و910 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و819 دبابة و7 آلاف و490 من المركبات المدرعة و3 آلاف و501 من النظم المدفعية و575 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و335 من أنظمة الدفاع الجوي و313 طائرة مقاتلة و298 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و267 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 465 من المعدات الخاصة و3 آلاف و137 طائرة مسيرة وإسقاط 1117 من صواريخ كروز".