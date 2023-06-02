اليوم .. بدء تقديم العرض المسرحي " نتسوهيروستات "

تستعد فرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية لتقديم العرض المسرحي " نتسوهيروستات " بدءا من اليوم الجمعة في التاسعة مساء ويستمر حتى 7 يونيو الجاري ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي

العرض المسرحي " رنسوهيروستات" لفرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية برئاسة هبة حسين صبره .



العرض المسرحي " نتسوهيروستات" من تأليف غيروغري غورين موسيقى وألحان محمد فرغلى استعراضات رفعت عكره ديكور وملابس الفنان حمدي قطب إعداد واشعار محمد جابر المتولي ومن إخراج الفنان ضياء المطيري.