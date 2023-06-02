اليوم..طقس شديد الحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار علي معظم الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم الجمعة حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء و السواحل الشمالية الشرقية و جنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد اليوم الجمعة نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص امطار خفيفة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري وتمتد خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28 ،وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة .