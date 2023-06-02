أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

الجمعة 02/يونيو/2023 - 02:08 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه،اليوم الجمعة، خلال اجازة البنوك الأسبوعية، في البنوك الحكومية والخاصة، ليواصل أداءه الثابت في ضوء معطيات قوية من البنك المركزي بالحفاظ على أسعار الصرف دون زيادة خلال الفترة المقبلة.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك، كالتالى:

البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.