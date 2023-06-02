أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1 حتى 31 مايو الماضي 229 مليونًا و450 ألفًا و860جنيهًا.
وقال وزير الأوقاف -في تصريح.. لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن قيمة الزيادة بلغت 36،005،653 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18،6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 30،280،522 جنيهًا بنسبة تقدر بنحو 15،20% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020 / 2021م.
وأوضح الوزير أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م بلغت مليارين و72 مليونًا و87 ألفًا و563 جنيها، بزيادة قدرها 268،436،563 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 14،9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 475،103،618 جنيها، بنسبة قدرها 29،8% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.
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وزير الأوقاف: أكثر من مليارين و72 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في 11 شهرا
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1 حتى 31 مايو الماضي 229 مليونًا و450 ألفًا و860جنيهًا.