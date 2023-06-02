أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1 حتى 31 مايو الماضي 229 مليونًا و450 ألفًا و860جنيهًا.

وقال وزير الأوقاف -في تصريح.. لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن قيمة الزيادة بلغت 36،005،653 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18،6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 30،280،522 جنيهًا بنسبة تقدر بنحو 15،20% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020 / 2021م.

وأوضح الوزير أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م بلغت مليارين و72 مليونًا و87 ألفًا و563 جنيها، بزيادة قدرها 268،436،563 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 14،9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها 475،103،618 جنيها، بنسبة قدرها 29،8% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.