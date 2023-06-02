أوكرانيا: الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 30 صاروخا ومسيرات روسية خلال الليلة الماضية

الجمعة 02/يونيو/2023 - 09:13 ص

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 30 صاروخا ومسيرات أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو قوله "إن تخويف كييف بالهجمات الجوية مستمر.. يهاجم الروس العاصمة دون توقف تقريبا.. في الأيام الستة الماضية، نفذوا بالفعل ضربات جوية متتالية ضد المدينة، وفي كل مرة يغير الروس أسلحتهم".

وبحسب المسئول العسكري، تم دمج الهجوم هذه المرة، مع استخدام روسيا للطائرات بدون طيار وصواريخ كروز في نفس الوقت، ومن المحتمل أن تكون القاذفات الاستراتيجية من طراز "Tu-95MS"، قد أطلقت صواريخ كروز من منطقة بحر قزوين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.