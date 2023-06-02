تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها موواجهة ساسولو ضد فيورنتينا فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مباراة فيوتشر مع بيراميدز فى الدوري المصري.



مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال والقنوات الناقلة

نواذيبو الموريتانى X الكويت – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو X فيورنتينا – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport



بيراميدز X فيوتشر – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport