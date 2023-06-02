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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها موواجهة ساسولو ضد فيورنتينا فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مباراة فيوتشر مع بيراميدز فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال والقنوات الناقلة
نواذيبو الموريتانى X الكويت – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساسولو X فيورنتينا – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 

بيراميدز X فيوتشر – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

مباريات اليوم ملاعب العالم فيوتشر