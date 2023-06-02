هشام آمنة يبحث مجالات التعاون المشترك مع وزير الهجرة الهولندي

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إجتماعًا مساء اليوم مع وزير الهجرة الهولندي السيد/ إريك فان ديربرج وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية وحضر اللقاء السفير حاتم عبد القادر سفير مصر لدي هولندا والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى.

تناول اللقاء مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والهولندي منها قضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية ، حيث تم مناقشة سبل الدعم الهولندي في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع أبناء الشعب المصري كأشقاء وضيوف ومواطنين، وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأوروبية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الحكومة المصرية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تستضيف ملايين الضيوف من الدول الشقيقة الذين تعرضت بلادهم لظروف سياسية مختلفة وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، ومراعاة حقوق المواطنة والاندماج في المجتمع المصري بهدف توفير سبل الحياة الكريمة.. مضيفًا أن المحافظات والمستويات الإدارية المحلية هي حائط الدفاع الأول للتعامل مع قضية اللاجئين وتحدي الضغط على خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.. مما يتطلب دعم أكبر للإدارة المحلية لدعم مرونتها وقدرتها على التعامل مع مثل هذه التحديات.

وأشار وزير الهجرة الهولندي إلى أن أزمة اللاجئين هي تحدي عالمي تتشاركه مصر وهولندا علي حد سواء وأن جمهورية مصر العربية تعد الملاذ الآمن ونموذجًا ملهمًا في التعامل مع قضية اللاجئين، مضيفًا أن المملكة الهولندية تعي كل الوعي أن هذه القضية تلقي علي عاتق الحكومة المصرية أعباء إضافية وأن الحكومة الهولندية على أتم الاستعداد لدعم دور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال حشد الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمة وتحسين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة للمهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وفي سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة المصرية في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا واستعرض دور الدولة في تبني مبادرات تستهدف معالجة أسباب ظهور هذه القضية بمختلف الأبعاد الاقتصادية – التنموية – الاجتماعية، وخلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة سكان الريف، وخلق فرص عمل محلية.

وأثمر اللقاء عن توافق حول سبل تعزيز وتقوية أواصر التعاون ودعم الجانب الهولندي إلي مصر دور وزارة التنمية المحلية في ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين لمناقشتها في زيارة وزير الهجرة الهولندي إلي مصر المزمع عقدها خلال الشهر الجاري.