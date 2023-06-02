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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تزور مصر اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصل السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى القاهرة، اليوم الجمعة ٢ يونيو في زيارة تستغرق يومين وفقا لبيان السفارة الأمريكية بمصر.


وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تُعد المحطة الثانية للدكتورة بايدن ضمن جولة لمدة أسبوع في أربع دول في المنطقة بدأت في الأردن من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت السفارة الأمريكية، أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.
 

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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