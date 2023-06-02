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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم". 

وأظهرت الخريطة الإلكترونية للإنذار من الغارات الجوية، لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن صفارات الإنذار دوت في مقاطعات كيروفوغراد ونيكولاييف ودنيبروبتروفسك.

وبعد فترة قصيرة تم تشغيل صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي، إضافة إلى العاصمة كييف.

كما دوت صفارات الإنذار في الأجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية، التي تسيطر عليها أوكرانيا.

دوي صفارات الإنذار المناطق الأوكرانية صفارات الإنذار خيرسون زابوروجيه