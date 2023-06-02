وزير الخارجية الأمريكي يشكر النرويج على دعمها لأوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شكره للنرويج على استضافتها لاجتماع حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير الرسمي ودعمها لأوكرانيا.

وذكر بيان صحفي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بوزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفلدت في أوسلو، حيث شكرها على استضافة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية "الناتو" في أوسلو.

وتابع البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شكر نظيرته النرويجية على دعم النرويج المستمر لأوكرانيا، في مواجهة العملية الروسية، وناقشا التحديات العالمية الأخرى، بما في ذلك الطاقة والأمن الغذائي، والصحة العامة، والمصالح المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وشدد الوزير على أهمية القطب الشمالي بالنسبة للولايات المتحدة، وهنأ النرويج على توليها رئاسة مجلس القطب الشمالي، وكرر عزم الولايات المتحدة على فتح مركز تواجد أمريكي في ترومسو، وهو المركز الدبلوماسي الأمريكي الوحيد عند الدائرة القطبية الشمالية.