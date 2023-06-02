«الناتو»: سنواصل دعم أوكرانيا لضمان ألا يعيد التاريخ نفسه بعد الحرب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا لضمان ألا يعيد التاريخ نفسه بمجرد انتهاء الحرب.

وأضاف الأمين العام في حديث له نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الخميس "نتفق جميعًا على أنه في منتصف الحرب، لا يمكننا جعل أوكرانيا عضوًا كاملًا في الناتو، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى الاستعداد لما سيحدث عندما تنتهي الحرب لأننا حينها نحتاج إلى ضمان عدم تكرار التاريخ نفسه".

وأضاف الأمين العام أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أخطأ بالتقليل من شأن أوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي، ولا يزال الحلف ملتزما بدعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر".

وأشار ستولتنبرج "ستكون مأساة كبيرة بالنسبة للأوكرانيين إذا فاز الرئيس بوتين، لكنها ستكون أيضًا خطيرة لأن ذلك يعني أنهم عندما يستخدمون القوة، فإنهم سيحصلون على ما يريدون، وهذا سوف يجعلنا، نحن حلفاء الناتو، والولايات المتحدة، وأوروبا، أكثر عرضة للخطر".