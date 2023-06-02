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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«العلوم الشرطية» بالشارقة تستقبل رئيس جامعة المنصورة لبحث سُبل التعاون.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قام الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين بزيارة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حيث استقبلهم العميد الدكتور محمد خميس العثمني  مدير عام الأكاديمية حيث بحث الطرفان سُبل التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون بين الأكاديمية وجامعة المنصورة وذلك لتبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الطرفين.

جاء ذلك فى إطار زيارة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة لدولة الإمارات الشقيقة لحضور المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية بجامعة الشارقة، وعلى هامش المؤتمر.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع، كما تم عقد لقاء طلابي داخل الأكاديمية مع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة المنصورة تم خلاله مناقشة أوضاعهم الدراسية والوقوف على أهم العقبات التى تواجههم  داخل جامعة المنصورة.

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إدارة الوافدين الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة دولة الإمارات الشقيقة رئيس جامعة المنصورة