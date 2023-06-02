«العلوم الشرطية» بالشارقة تستقبل رئيس جامعة المنصورة لبحث سُبل التعاون.. صور

قام الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين بزيارة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حيث استقبلهم العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية حيث بحث الطرفان سُبل التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون بين الأكاديمية وجامعة المنصورة وذلك لتبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الطرفين.

جاء ذلك فى إطار زيارة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة لدولة الإمارات الشقيقة لحضور المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية بجامعة الشارقة، وعلى هامش المؤتمر.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع، كما تم عقد لقاء طلابي داخل الأكاديمية مع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة المنصورة تم خلاله مناقشة أوضاعهم الدراسية والوقوف على أهم العقبات التى تواجههم داخل جامعة المنصورة.

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