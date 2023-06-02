هرب من الحر إلى الموت.. التصريح بدفن جثة «شاب المرازيق» في البدرشين

«حاول أن يحتمي بماء النيل فرارًا من لهيب الجو وارتفاع حرارته، ليموت غرقًا، لعدم معرفته بالسباحة" كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بالبدرشين، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة،كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.



وتبين من خلال التحريات أن الشاب الغريق مات نتيجة أنه حاول أن يسبح في النهر للتخفيف من حرارة الجو، ولكنه لعدم إجادته السباحة، تسبب في غرق نفسه، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شاب أسفل كوبري المرازيق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه عقب نزوح شاب في مياه النيل هربا من حرارة الجو جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.