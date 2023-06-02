وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية الأولى.. صور

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أمس الخميس، فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية الأولى تحت شعار «اعرف رقمك» بقرى حياة كريمة بمركز شباب كفر الدبوسي التابع لإدارة شباب شربين، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، للقافلة الطبية الأولى بمركز شباب كفر الدبوسي، طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وكان في استقبالها السيد البدوي مدير إدارة شباب شربين وفريق تنسيق القوافل الطبية بالإدارة العامة للشباب وإدارة شباب شربين.

فيما شهد اليوم الثاني من القافلة الطبية الأولى إقبال كبير من المواطنين بقرية كفر الدبوسى، وتوافد المواطنين على مركز شباب كفر الدبوسي، لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، وشملت القافلة الطبية بعض التخصصات الطبية مثل ( الباطنة _طب أسرة ) والتحاليل الطبية مثل ( السكر _وظائف الكلى _ وكوليسترول _دهون ثلاثية ).

فيما يقوم بالإشراف والتنسيق على القافلة الطبية الأولى الدكتور تامر الطمبولي مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة سلوى جبر مدير الإدارة الصحية بشربين، وتنظيم الدكتور ماجد عزت وكيل الإدارة الصحية ومسئول القوافل الطبية، بالإضافة إلى فريق العمل بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إنجي حسن، وإخلاص أبو زيد وبسمة ريحان، وصلاح النجار.

جاءت فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، والجمعية المصرية لأمراض القلب، وتعزيزًا لمجهودات الدولة المصرية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للكشف المبكر والتوعية ضد مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وتأثير ممارسة الرياضة على سلامة الجسم.

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بما شهدته من إقبال كبير من المواطنين وأسرهم أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى أهالي قرية كفر الدبوسى على إجراء الفحوصات الطبية، والتحاليل، وأعربت عن خالص تقديرها وشكرها للدور الذي تقوم به مديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والقائمين على القافلة الطبية من مديرية الشباب والصحة بالدقهلية، كما أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.

يأتي تنفيذ فعاليات اليوم الثاني للقافلة الطبية الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والسيد البدوي مدير إدارة شباب شربين، ورانيا غيث رئيس قسم الشباب، وحسام الجميعي مدير مركز شباب كفر الدبوسي.

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